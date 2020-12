Maya-Modeling | Tutorial

3d With An Accent

Die Köpfe hinterm YouTube-Kanal 3dWithAnAccent teilten jüngst ihren Arbeitsansatz fürs Stacking von Modeling-Deformers in 3Ds Max mit – dabei findet Verwendung: Maya.

Im Tutorial werden nachstehende Schritte weggearbeitet. Zuerst: Stacking der Deformers in 3ds Max. Zweitens: Hinüberwechseln zu Maya. Drittens: Arbeiten mit Shape-Nodes um Verbindungen zwischen den Meshes herzustellen.

Der im Tutorial gezeigte Workflow eignet sich besonders für die Retopologie.

How to stack modelling deformers in Autodesk Maya like in 3DS Max