FMX Spotlight | EU Project Sauce

EU Project Sauce

Die nächste FMX Spolight Show geht an den Start: Am heutigen Montag, den 14. Dezember geht es um das Thema Forschung.

Asset-Recycling

Volker Helzle, Head of Research & Development am Animationsinstitut, führt euch durch die Forschungsarbeiten des EU Project SAUCE (Smart Assets for Re-Use in Creative Environments). SAUCE bringt acht Firmen und Forschungseinrichtungen zusammen (unter anderem Foundry, Double Negative und Disney Research), die gemeinsam an Tools und Techniken in den Bereichen Light Fields, Asset Pipeline und Semantic Animation and Crowds forschen, um die Produktion von digitalem Content in der Kreativindustrie zu verbessern.

Alles Weitere

Weitere Infos und Zugang zur Online-Veranstaltung erhaltet ihr auf der FMX-Homepage.