Marie 4.7 | Release

Marie 4.7

The Foundry veröffentlicht: Mari 4.7. Der Fokus der neuesten Programmversion liegt auf vier Kernfeatures: Zusammenarbeitsfähigkeit, neuer prozeduraler Mask-Workflow, verbesserte Shelf Palette und Weiterentwicklung des Materialsystems.

Königsklasse-Features

Was die Zusammenarbeitsfähigkeit angeht, ist gerade für Look Development Artists das Hin- und Herschalten zwischen Mari und Katana vereinfacht – und funktioniert schneller. Damit können nun beispielsweise die Dateien von Mari-Texturen nativ in Katana Rendering-Engine exportiert werden.

Mit dem neuen prozeduralen Mask-Workflow bringt ihr Mesh-beschleunigte, prozedurale Mask-Presets ziemlich zügig zum Einsatz. Außerdem möglich: bearbeiten, teilen und prozedurale Vorlagen nutzen.

Die Shelf Palette gestattet euch Zugriff auf eine ganze Bibliothek an Presets. Für euch bedeutet das: eine – auf die Bedürfnisse von Digital Artists zugeschnittene – Benutzeroberfläche, mit der große, grafische Vorschauen möglich werden.

Durch die Weiterentwicklung des Materialsystems ist das Aufsetzen komplexer, mehrschichtiger Materialien jetzt deutlich einfacher. Denn mit Marie 4.7 könnt ihr Materialien isoliert betrachten – ganz ohne an der Sichtbarkeit für Layer herumzufummeln.

Weiter Infos

Diese und alle anderen Features lest ihr euch bei The Foundry an. Oder klickt auf die Video-Pentalogie zu Marie 4.7 unten.

Mari 4.7 is out now!



Mari 4.7 | Refreshed Shelf Palette



Mari 4.7 | Procedural Masks



Mari 4.7 | Material System Improvements



Mari 4.7 | Bake Point to Texture Streaming