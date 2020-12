OctaneRender 2021 | Enthüllt

OctaneRender 2021-Preview

Otoy präsentiert: Octance Render 2021. Das neueste, fette Update des GPU-Renderers wartet auf mit: überarbeitetem AOV-System, verbesserter Performance für Nvidias Ampere GPUs und Unterstützung fürs Hydra-Rendering. Die Veröffentlichung um Version 2021 befindet sich in der Beta-Phase – der Release soll nach OctanceRender 2020.2 in eurer Pipeline einschlagen. Zusammen mit der Bekanntgabe der Version 2021 klönte Otoy außerdem über RNDR+. Hierbei handelt es sich um ein Paket, in dem OctaneRender mit zehn Render Node-Lizenzen und Vollversionen des Fluid Simulators EmberGen und des Terrain Generators World Builder kombiniert.

Weitere Infos

Noch viel mehr zur OctaneRender 2021-Preview erfahrt ihr in der dazugehörigen Bekanntmachung. Im Video unten klickt ihr euch in die Möglichkeiten von RNDR rein.

OTOY GTC 2020 Fall: Octane Multi-Render, Brigade, RNDR, Hydra, Octane X, AR/XR