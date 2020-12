Assimilate Scratch 9.3 | Release

Assimilate Scratch 9.3 & Play Pro 9.3

Assimilate gibt bekannt: die Veröffentlichung von Scratch 9.3 und Play Pro 9.3. Beide neue Programmversionen bringen in sich unter: Newtek NDI, Light Illusion ColourSpace CMS und Time in Pixels Nobe Omniscope. Mit der Integration will Assimilate ein Mehr an Effizienz bereitstellen – für eure Pipeline und „von der Kamera in die Postproduktion“.

Zauberwort „Remote“

Newtek’s NDI gestattet es Nutzern, sich via Scratch mit anderen Anwendungen zu verbinden, etwa mit Open Broadcast Software, Skype oder Zoom. Das Ersaufen eurer Geduld im Kabelsalat ist somit Vergangenheit. Zumindest bleibt das zu hoffen. Wer nicht hoffen will, sondern handeln, der guckt das Video unten und macht nach. Erklärt wird, wie das mit NDI so funktioniert.

Weitere Infos

Für eine vollwertige Info-Mahlzeit schnabuliert ihr euch durch die offizielle Bekanntmachung zu Assimilat Scratch 9.3 und Play Pro 9.3.

SCRATCH & NDI streaming