Rumba 1.0 | Release

Rumba 1.0

Das Veröffentlichen geht weiter mit: Rumba 1.0. Falls ihr Rumba nicht kennt: Rumba ist ein Character Animation Tool für den VFX-Bereich.

Angedacht ist es dafür, in bestehende Maya-Pipelines integriert zu werden. Euch soll bereitgestellt werden: ein möglichst intuitiver Animations-Workflow in Echtzeit – selbst bei komplexeren Rigs. Besonders praktisch bei Rumba ist: ihr bewegt Charaktere direkt an der Geometrie, erstellt parallel dazu die Positionen eures Characters mit Zwiebelschalen-Ansicht.

Weitere Infos

Mehr zu Rumba entnehmt ihr der Online-Dokumentation oder der Rumba-Homepage. Arriba! Arriba! Àndale! Àndale!

Rumba 1.0 Trailer