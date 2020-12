Video Assist 3.3 | Release

Wie Blackmagic mit dem Update das Live-Streaming in HD ermöglicht.

Video Assist Update 3.3

Blackmagic gibt bekannt: den Release von Video Assist Update 3.3.

Diese Updates gehen mit Version 3.3 einher: Webcam-Unterstützung über den USB-C-Anschluss von Video Assist 3G und Video Assist 12G HDR. Ab jetzt könnt ihr die Geräte an euren Computer anschließen, danach via einer der gängigen Streaming-Apps Live-Videos in voller HD-Auflösung streamen. Apps wie Open Broadcaster, YouTube Live, Facebook Live, Skype, Zoom oder Twitch erkennen – laut Blackmagic – den Video Assist als gewöhnliche Webcam. Version 3.3 unterstützt außerdem die Kanal-Auswahl zwecks Audiomonitoring mit Blackmagic Video Assist 3G-Modellen.

Das dazugehörige Webcam-Update zieht ihr euch übrigens zum Nulltarif direkt bei Blackmagic.

Weitere Infos

Alles Weiterführende zu den Features von Video Assist 3.3, Verfügbarkeit und Bepreisung erfahrt ihr in der offiziellen Bekanntmachung Blackmagics.