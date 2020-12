Sony FX6 | Review

Sony FX6 auf dem Prüfstein

Weswegen Brian Hallett – Kameramann und Schreiberling bei ProVideo Coalition – die Zukunft amerikanischer Bildberichterstattung in der Sony FX6 sieht, und was das mit dem US-Wahlkampf 2020 zu tun hat, erfahrt ihr in Halletts ausführlichem Test zu Sonys Gerät. Spoiler Alert: Hallett postuliert der FX6 den Status einer Killer-Kombi. Ob sich sein Enthusiasmus bis zum Fazit der Besprechung erhält, solltet ihr selbst nachlesen.

Wir wünschen informatives Lesevergnügen, bedanken uns bei ProVideoCoalition.