Frohes Fest und bis 2021!

Eure DP schlummert sich in den Winterschlaf.

Merry X-Mas everyone!

Mit diesen ausgeborgten Festtagsgrüßen von DreamWorks Animation verabschieden wir uns in die Weihnachts- / Festtagspause. Wir wünschen euch ein wunderprächtiges, Corona-konformes Festtagsgelage, wo (Zuhause!), mit wem (zwei Haushalte mit maximal fünf Personen über 14 Jahren, oder so ähnlich) oder was (X-Mas? Kwanzaa? Festivus?) ihr auch immer feiern solltet.

Wir riechen uns wieder am 11.01. des neuen Jahres. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Fühlt euch von uns so richtig schön durchgerendert.

Frieden an allen Workstations und möge das fliegende Spaghettimonster uns allen hold sein!

Eure DP-Redaktion

Happy Holidays from DreamWorks Animation!