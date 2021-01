HDRI-Projektor | Setup

HDRI-Projektor

Daniel Mozbäuchel geht euch in Sachen HDRI-Projektion zur Hand, denn: Mit seinem Setup projiziert ihr HDRI-Bilder in Cinema 4D und Octane. Das Setup für 17 Euro auf Gumroad in den Warenkorb gelegt, bewegt ihr Objekte – wie etwa einen windschnittigen Rennflitzer (siehe Video unten) – entlang eines Pfads. Was ihr außerdem mit eurer projizierten HDRI machen könnt: Löcher graben oder Berge ausheben.

Wir wünschen einen gestreamlinten Workflow mit HDRI-Projektor!

Hdri Projection Cinema4D Octane Setup