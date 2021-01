Seonghyeon und die Chipmunks

Die KollegInnen von The Rookies haben sich den Studenten Seonghyeon Park zur Brust genommen. Park ist: Studierender an der Science Fiction Film School in Seoul, werdender Grooming Artist und teilt in diesem How-to sein Herangehen betreffs Fell für einen 3D-Charakter – ein putziges Streifenhörnchen.

Nager im Pelz

Bitte nicht füttern oder streicheln. Ausschließlich erlaubt ist: Mitmachen und sich von Nagetier-Glupschaugen hinreißen lassen.