Mulan: Bringing Legend To Life

Programmhinweis: Am 2ten des Monats Februar, um 20 Uhr, galoppiert ein didaktisches Schmankerl auf euch zu: Ein FMX-Spotlight mit VFX-Supervisor Anders Langlands (The Martian, Harry Potter, X-Men u.a.), der euch zeigen wird, wie die Kaiserstadt in der Realverfilmung zu Disneys Mulan entstand.