V-Ray 5 Benchmark

Chaos Group gibt ein Update für die Benchmarking-App von V-Ray 5 bekannt.

Die App glitzert und funkelt jetzt im neuen Look, beinhaltet fortan drei Tests: V-Ray-CPU-Kompatibilität, errechnet in vsamples; V-Ray GPU CUDA-GPU- und CPU-Kompatibilität, errechnet in vrays. Gemäß Chaos Groups Wortlaut sind die neuen Tests besser dafür geeignet, sich an der neuesten Hardware-Generation zu reiben.

Weitere Infos

Alles Weitere entnehmt ihr dem Chaos Group-Blog.