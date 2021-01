Blender | Tutorial

Shader-licious

In diesem Tutorial-Vierteiler in Spielfilmlänge auf CG Fast Track lernt ihr Shader-Netzwerke kennen. Teil eins beschäftigt sich mit: den Grundlagen der Meshes. In Teil zwei plaudert es zu: Layer hinzufügen, mit Normal Maps arbeiten, die Spitzen von Oberflächen einfangen. Mit Teil drei werdet ihr schlauer in puncto: Cloth Shader-Entwicklung. Schließlich und endlich Teil vier vermittelt euch, wie ihr das zuvor Erlernte praktisch anwendet. Die Tutorial-Reihe richtet sich vorrangig an fortgeschrittene Anwender.

Procedural Shader Networks in Blender