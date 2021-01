Dynamo | 3ds Max

Dynamo

Was ist Dynamo? Dynamo ist ein Plugin von Deform Dynamics. Das GPU-beschleunigte Cloth Dynamics-Plugin ist – laut Entwicklerangaben – zehn- bis hundertmal schneller, denn der in 3ds Max vorverbaute Cloth Modifier. Der Behauptung des Entwicklers Glauben schenkend, wäre das ein wahrlich beeindruckender Geschwindigkeitszuwachs.

Verfügbarkeit

Für 99 Euro besorgt ihr euch Dynamo – oder ihr probiert das Plugin in der 30 Tage gültigen Testversion aus. Für erste Klicks und Schritte mit Dynamo bemüht ihr die beiden Anfänger-Tutorials gleich hier unten.

Dynamo plugin for 3ds Max – Quickstart Tutorial



Dynamo plugin for 3ds Max – Quickstart Character Clothing – With voice over