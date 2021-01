Grid Modeler

Dieses Blender-Addon unterstützt euch dabei, 3D-Modelle in zu erstellen. Aufgrund des simplen Formen-Ziehen-und-Klicken-Workflow ist die Floskel kinderleicht an dieser Stelle angebracht. Grid Modeler richtet an Künstler, die es beim Modeling gerne schneller aber.

Für 10 US-Dollar kann das Tool euer sein. Das Video unten vermittelt euch, wie so ein Modeling in Windeseile aussieht.

Speed modeling spaceship using Blender + Grid Modeler addon