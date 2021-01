Büro der Legenden | VFX-Breakdown

Digitales De-Aging in der frankophonen série policière.

Ewige Jugend für Mathieu Almaric

Egal ob mythologischer Jungbrunnen, DIY-Gesichtsmaske aus einer Quäse-und-Gurken-Pampe – oder Anti-Aging-Feuchtigkeitscreme in der Drogerieabteilung eures Supermarkts: die Suche nach ewiger Jugend verfolgt uns bis an die Fleischtheke. Eine Lösung für Alterslosigkeit und Spannkraft bietet das Team um Mac Guff, die in der französischen Krimi-Serie Büro der Legenden Mathie Amalric über das zerklüftete Gesicht bügeln.

VFX Breakdown / De-Aging „Le Bureau des Légendes“ / Mac Guff Paris