EJ Hassenfratz

In diesem C4D-Tutorial zeigt euch EJ Hassenfratz wie es gelingt, Adobe Illustrator-Splines nach C4D hinüberzuretten, diese in ein 3D-Logo umzuwandeln, das Ganze abschließend mit Dynamics zu bestrahlen. Das Tutorial richtet sich vor allem an Anfänger oder an solche Künstler, die einen Einstieg ins Thema Dynamics suchen.

Cinema 4D Fractured Logo Tutorial with EJ Hassenfratz