Paste Ref Image | 3ds Max

Paste Ref Image

3D Ground legt euch verspätet auf den Gabentisch: Paste Ref Image – einem Script, mit dem ihr in 3ds Max ihr ein Bild aus euerer Zwischenablage einfügt, damit eine texturierte Ebene erstellt. Das Script ist kostenfrei verfügbar. Mit einem Fünf-Dollar-Schein wischt ihr nervtötende Werbeeinblendungen beiseite – oder behaltet die Fremdwährung im Portemonnaie, lasst euch von Werbewelten verschlingen. So oder so: Das Video unten zeigt euch die ersten Schritte mit der Software.

Paste Ref Image – How to use