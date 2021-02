HBO Max | Filmwirtschaft

Cash in Corona-Zeiten

In diesem Artikel auf No Film School widmet sich Jason Hellerman der Frage, wie Filmschaffende in Zeiten von Direct-to-Streaming-Filmpremieren (siehe Disneys Mulan, Borat 2, The Trial of the Chicago 7, u.a.) vergütet werden. Die Crux dabei: Nach aktuellem Bezahlsystem sind Boni und Gehaltsauszahlungen vom Umsatz an der Kinokasse abhängig.

Im Artikel erklärt euch Hellermann, wie sich die Boni für Filmmacher amerikanischer Produktionen errechnen, was der COVID-19-Multiplier ist, und wie sich dieser auf Cast & Crew von HBO-Max-Produktionen auswirkt.