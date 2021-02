The Animation Workshop – Screening

An diesem Freitag, am 05.02.2021, um 18:45 Uhr deutscher Zeit, geht es in den Live-Stream: das Pre-Release-Screening zu den Abschlussprojekten des Animation Workshops des VIA University Colleges.

Auf YouTube

Wer sehen will, was der aktuelle Abschlussjahrgang Bildgewaltiges abliefert, der lässt sich von YouTube ans Screening erinnern, erhitzt schon mal prophylaktisch das Mikrowellen-Popcorn.