Rauch-Animation | Kostenlos

(Not) Between Two Fernes

Der VFXler Between Two Pines haut ein Paket mit fünf kostenlosen Looping-Animationen raus – es handelt sich um Dampf- und Rauch-Animationen im OpenVDB-Format. Laut Between Two Pines ist die Nutzung für kommerzielle Projekte gestattet.

Die Rauchwolken und Dampfgeschwader können in alle VDB-fähigen Tools hineingeladen werden, beispielsweise in Blender und Houdini – und anschließend mit Arnold, OctaneRender, Redshift oder V-Ray herausgerendert werden. Auf Gumroad raucht ihr euch — womöglich zwischen zwei Kiefern hockend? — ein.

FREE — Steam & Smoke ||| SET_002 — OpenVDB