Lebensechte Menschen | Epic Games

MetaHuman Creator

Epic Games enthüllt: seinen MetaHuman Creator – eine Cloud-gestützte App, die beim Erstellen digitaler Menschen durch Zeitersparnis begeistern soll.

Features

Epic listet als Vorteile seines MetaHuman Creators: eine stetig anwachsende Asset-Bibliothek; komfortable Benutzeroberfläche; oder Voreinstellungen, die euch den Projekteinstieg erleichtern. Daneben erhaltet ihr Zugriff zu den Quelldaten, in Form einer Maya-Datei.

Statement Epic Games

Epic Games sagt dazu: „Ihr könnt aus zirka 30 Frisuren und 18 – unterschiedlich proportionierten – Körpertypen wählen. Erstmal mit euren digitalen Menschen zufrieden, könnt ihr sie über Quixel Bridge herunterladen – vollständig geriggt und bereit fürs Animieren in der Unreal Engine.“

Verfügbarkeit

In den kommenden Monaten soll MetaHuman als Teil eines Early-Access antestbar sein. Eine Begegnung der meta-humanen Art, habt ihr in den Videos unten. Mit dazugehörigem Info-Dump lasst ihr euch bei Epic Games zuschütten.

MetaHuman Creator: High-Fidelity Digital Humans Made Easy



Meet the MetaHumans: Free Sample Now Available