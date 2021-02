The Legend of Vox Machina | Making-of

Kritische Unterhaltungswerte…

Critical Role Production veröffentlicht ein neues Making-of-Video zur Entstehung der Animationsserie Critical Role: The Legend of Vox Machina.

…in einer Welt der Kerker und Tatzelwürmer.

Im Zehnminüter trefft ihr auf: die Schauplätze der Serie, präsentiert von Art Director Arthur Loftis und Supervising Director Sung Jin Ahn. Critical Role: The Legend of Vox Machina siedelt sich im Dungeon & Dragons-Universum an, wird auf Amazon Prime zu streamen sein.

The Legend of the World of The Legend of Vox Machina