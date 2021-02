FMX 2021 | Programm

Sprecher angekündigt

Die FMX kündigt weitere Sprecher für seine diesjährige Online-Ausgabe an. Unter den zugesagten Sprechern tummeln sich: Mitwirkende VFXler der Realverfilmung von Jim Knopf und die Wilde 13; MitarbeiterInnen der Nexus Studios, die via Augmented Reality jahrhundertealten Palast wiederauferstehen lassen; und das Team der Baobab Studios, die ein Making-of zur VR-Erfahrung namens Baba Yaga abliefern werden.

Wilde 13

Unter den SprecherInnen, die – zusammen mit den Wilden 13 – das VFXlerische Säbelrasseln üben, melden sich auf dem Steuerboard: VFX-Supervisor Frank Schlegel (Independent), VFX-Supervisor Juri Stanossek (Mackevision), Andreas Giesen (Rise), VFX-Producerin Julia Smola (Scanline) und Senior-CG-Supervisor Chris Nickel (Trixter).

Joseon-Dynastie

Mit Nexus Studios betretet ihr Enhanced Locations – eine Ortungstechnologie, um reale Orte digital zu vermessen. Creative-Director Alex Jenkins stellt vor: sein Projekt, bei dem ein 615 Jahre alter, koreanischer Palast als Augmented Reality zum Leben erweckt wird. Seine AR-Welt führt euch zurück in die Joseon-Dynastie, in der ihr mit Zeitzeugen in Kontakt tretet, deren Bräuche und Rituale kennenlernt.

Baba Yaga

Verhext geht es bei den Baobab Studios zu, denn die stellen ihr interaktives Animationswerk Baba Yaga vor. Der osteuropäischen Legende wird Leben eingehaucht, mit 2D Pop-up-Animationen, Handgezeichnetem und Stop-Motion-Elementen. Über die User-Hexe-Interaktion werden sprechen: Maureen Fan (CEO/Mitgründerin), Eric Darnell (CCO/Mitgründer, Autor/Regisseur), Mathias Chelebourg (Co-Regisseur), Vanessa Rojas (Editor) und Nathaniel Dirksen (Producer/CG-Supervisor).

FMX 2021

Den Tunichtguten der Wilden 13, den historischen Persönlichkeiten der Joseon-Dynastie und Hexe Baba Yaga begegnet ihr zwischen 4tem und 6tem Mai 2021 auf der Online-Ausgabe der FMX.