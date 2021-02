Studioleitung | Pixomondo

Head of Studio

Personalentscheidung: Bryan Godwin – er und sein Team würden für ihre Arbeit am Joker mit einem VES-Award ausgezeichnet – wird zum Head of Studio von Pixomondo Los Angeles berufen. Pixomondo verfügt weltweit über acht Niederlassungen, wobei die in Los Angeles als Hauptsitz dient.

Bryan Godwin

Der Gründer von Shade VFX und ehemaliger Executive-Visual-Effects-Supervisor von DNEG bringt an die zwei Dekaden an Berufserfahrung mit. In seinem Portfolio als VFX-Supervisor finden sich hochrangige Titel wie Joker, Sonic the Hedgehog, Doctor Sleep, The Wolverine oder Westworld. Unter seiner Leitung heimste Shade VFX einen Emmy für Ihre Arbeit an HBOs Westworld ein.

Shade VFX

Shade VFX und Pixomondo teilten sich in der Vergangenheit bereits mehrere Projekte, darunter eben Westworld, aber auch die Superhelden der Justice League oder das Ben Affleck-Crime Drama Live by Night. Für seine Arbeit an Westworld errang Shade VFX eine Emmy-Nominierung. Beide VFX-Firmen fühlen sich demnach in, von Killerrobotern bevölkerten, Freizeitparks heimisch.

Virtual Production auf Kanadisch

Godwin zu seiner neuen Position: „Ich freue mich darauf, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen.“ Der Ernennung des neuen Head of Studio fällt mit der Gründung von Pixomondos Virtual Production Studio in Toronto zusammen. Godwin dazu: „Virtual Production ist und bleibt wichtig. Es ist die Zukunft der Filmproduktion.“