Motion Design Show 2021 | Lineup

Motion Design Show 2021

Maxon haut es raus, sein Veranstaltungsprogramm für die 3D and Motion Design Show 2021 – erster Termin: 17.03.. Erster Gast: Jonas Pilz – zum Thema Procedural Rail Tracks, Streets and Power Lines.

Programmausrichtung

Auch bei diesjähriger Motion Design Show plaudern wieder Berufspraktiker aus den Bereichen 3D, Motion Graphics, VFX – und was die moderne Medienproduktion sonst noch an Fachbereichen hergibt. Dabei liegt der Fokus auf Maxon-Produkte, wie Cinema 4D, Redshift oder die Red-Giant-Reihe. David MacGavran, CEO bei Maxon, sagt dazu: „Der Erfolg der Motion Design Show 2020 hat uns sehr gefreut. Für 2021 hoffen wir, unserer Community wieder hilfreiche Workflow-Tipps an die Hand zu geben.“

Verfügbarkeit & weitere Infos

Präsentationen könnt ihr ab dem 17ten März im Live-Stream mitschauen – Nachzügler holen die Präsis auf YouTube nach. Das gesamte Präsentations-Portfolio der 2021er Veranstaltung guckt ihr euch beim entsprechenden Web-Auftritt an. Das Video unten macht Laune auf das Event.

Maxon 3D & Motion Design Show 2021