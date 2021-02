Volumetrische Videos | Technologie

Revoluzzerinnen in Tausendschaft – oder nur Copy-and-Paste im 360-Grad-Video?

Volumetrische Videoproduktion

In Blog-Artikel und Video erklären die Mod Tec Labs die Grundlagen zur volumetrischen Videoproduktion.

Mod Tech Labs erklärt

Mod Tech Labs sagt über die volumetrische Videoproduktion: „Bei volumetrischen Videos werden – um die Person oder das Objekt, dass ihr aufnehmen wollt – in 360-Grad-Stellung Kameras angebracht. So wird das Bildmotiv aus allen Blickwinkeln aufgenommen. Das gefilmte Material wird dann genutzt, um ein 3D-Mesh zu erstellen. Diese 3D-Mesh kann dann in Game-Engines eingegeben werden. Mit dieser Herangehensweise lassen sich virtuelle Welten sozusagen bevölkern.“

Video & Blog

Im Blog – und dem Video unten – schlüpft ihr selbst in virtuelle Welten.

Volumetric Capture Technology