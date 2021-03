The One and Only Ivan

In diesem VFX-Breakdown vom MPC Film zu Disneys The One and Only Ivan, geht Silberrückengorilla Ivan – unter grauhäutigem Geleit von Elefant Ruby – auf Spurensuche durch die Vergangenheit. Ziel der tierischen Introspektion: die Flucht aus der Gefangenschaft. Mit dabei: Everybody’s Darling Bryan Cranston.

Der Disney-Plus-Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Katherine Applegate. Nicht verwandt oder verschwägert mit Christina Applegate.

MPC Film – The One And Only Ivan VFX Breakdown