ICE | Veranstaltung

ICE

Eine neue Veranstaltung lechzt nach eurer Aufmerksamkeit: Die ICE – Inspiration, Creativity und Emotionen erwarten euch auf dem Online Event, dass sich auf die Themen 3D-Environment, Concept & Design Art, Workflows, Projektbudgetierung stürzt. Die ICE richtet sich an alle, die berufsbedingt mit 3D-Welten in Berührung kommen – oder an diejenigen, die beforschen möchten, was unter der Wasseroberfläche des Eisbergs 3D verborgen liegt.

Als Sprecher wurden bislang Buchautor Chris Solarski und Concept Artist Marco Iozzi angekündigt – weitere Sprecher sollen folgen. Die erste Ausgabe der ICE wir am Freitag, den 30ten April, zu streamen sein – die Teilnahme ist kostenlos.

Wer sich einen Vorgeschmack geben möchte, der guckt Chris Solarskis Google-Tech-Talk gleich hier.

VR/AR: A Renaissance Art Form