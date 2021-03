PolySnow | 3dsMax

PolySnow 3D

PolySnow3D wirft nicht nur mit Schneebällen, sondern vor allem mit PolySnow selbst – dem kostenpflichtigen Plugin für 3dsMax. Der Name der neuen Programmversion: PolySnow Plus.

Mit PolySnow Plus läuft das Plugin jetzt auf Basis von C++, was laut Entwickler mit einem deutlichen Zuwachs an Performance einhergeht.

Neue Features

Zu den neuen Features mit der frostigsten Wurfweite gehören: ein neuer, Brush-basierter Workflow; neue Gestaltungsfunktionen für flauschigen Schnee, Eiszapfen – und andere, tiefgefrorene Dauerlutscher aus dem Tiefkühlregal. Aber lassen wir die Finger aus dem Kühlregal, denn, wie das Video unten demonstriert: die neuen Features von PolySnow bringen selbst frosterprobte Schneehasen zum Schmelzen.

Verfügbarkeit

Mit PolySnow Plus lasst ihr euch vom CGtrader einseifen, 79 US-Dollar vorausgesetzt.

PolySnow Plus | Snow plugin for 3dsMax