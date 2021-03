White Square 2021!

Eins der größten Festivals Europas – das White Square International Advertising Festival – geht in die nächste Runde und hat die Jury vorgestellt. Mehr als tausend Beiträge sind bereits in der Pipeline, von Agenturen, Marken und Creatives aus aller Welt.

Mit mehr als 30 Teilnehmerländern – unter anderem Deutschland, Frankreich, Schweden, Italien, die USA, Spanien, Russland, den Baltischen Staaten, und vielen mehr nehmen Teil – vielleicht auch ihr? Jetzt hochladen und vielleicht gewinnen – die Konkurrenz ist hart, aber die Gewinner werden in einer Award Ceremony am 11 Juni vorgestellt – und dann in die Medien von über 50 Ländern verteilt. Wir halten euch mit den Gewinnern auf dem Laufenden!