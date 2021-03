ZBrush 2021.6 | Release

Welche Features stecken in der neuen Version des Sculpting-Tools?

ZBrush 2021.6

Pixologic haut raus: Version 2021.6 von ZBrush – dem Sculpting-Tool eures Vertrauens.

Neue Features

Mit den neuen Features wird es kurvenreich, denn es erwarten euch: Curve-basierte Sculpting-Werkzeuge – darunter Curve-Alpha- und Snake-Curve-Bürsten – und ein groovy Mesh von Mask-System. Und überhaupt: die Form der Curves soll individueller gestaltbar sein.

Weitere Infos

Wenn ihr euch von A wie analoges Zeichen bis Z wie ZBrush über Version 2021.6 informieren wollt, gebt ihr euch Pixologics Release-Präsentation im Video unten – ab Minute 4:40 gehts los.

What’s New in ZBrush 2021.6? – Official Full Broadcast