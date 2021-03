Hier kommt die neue DP!

Die neue DP! Kommt hoffentlich in eurer Pipeline an: unser farbenfroher Schwerpunkt zum Thema Farbtools – darunter Nobe OmniScope, Resolve Color Matching, Magic Bullet Suite 14 und andere. Weitere, weniger farbprächtig, nichtsdestotrotz mächtig reinhauende Themen dieser Ausgabe: Marmoset, Houdini, Katana, Nuendo 1, Cascadeur – und Saurier „Tucki“, mit dem sich ILM-VFXler Andreas Feix die Quarantäne-Langeweile vertreibt.

Die Themen:

Nobe OmniScope

Artikel von Prof. Uli Plank

Volle Kontrolle für Profis verspricht das neue Tool – und wir sehen auf einmal, dass verbindliche Farbmessung und Analyse gar nicht so teuer sein muss!

Kameras angleichen mit CineMatch

Artikel von Prof. Uli Plank

Unkreativ, fiddelig und Fehler sind für jeden sichtbar: Kamerafarben angleichen ist die Pest. Wäre es da nicht toll, wenn ein Tool helfen könnte?

Magic Bullet Suite 14

Artikel von Andreas Zerr

Keine Farbgespräch ohne Looks und Colorista. Was ist neu in der Suite und welche Tools haben den Facelift überstanden?

Online Gehen 3: Kamera matchen

Artikel von Prof. Uli Plank

In unserer Streaming-Serie gehen wir jetzt zum Multicam – und matchen Kameras von allen Herstellern. Wäre doch gelacht, wenn wir so was dem Zufall überließen!

Resolve Color Management

Artikel von Prof. Uli Plank

Die Version 17 von Resolve bringt neue Features, die in den Schwerpunkt passen: Das Color Management bringt alles zusammen, und das sogar bedienerfreundlich!

Lenovo Thinkstation P620

Artikel von Björn Eichelbaum

Was kann Lenovo aus dem Threadripper Pro rausholen? Und wie spricht der mit den Quadro-6000-Karten? Wir gucken uns die größte Lenovo-Kiste mal genauer an.

Lenovo Praxis – Die Höllenmaschine?!

Artikel von Nils Calles

Testcharts sind schön und aussagekräftig – aber wir wollen wissen, was beim Editing-User davon ankommt und wo man sein Budget schonen kann.

Anywhere Livestreaming Display

Artikel von Nils Calles

Und das Smartphone erobert eine weitere Nische – die Yolo Box vereint Kameradisplay, Streamingbox und Bildmischer. You only livestream once?

Nuendo 11: All inclusive

Artikel von Björn Eichelbaum

Supervision, Dolby Atmos und vieles mehr: Es ist auch als VFXler an der Zeit, mal wieder bei Steinbergs Vorzeige-DAW vorbeizuschauen.

Cascadeur

Artikel von Ralf Gliffe

Das Animationstool für realistische Artistik und Kampfszenen verbindet KI und 3D-Character-Animation. Ohne MoCap, aber mit viel Elan jetzt in der Open Beta!

Character Animation in AE

Artikel von Ralf Gliffe

Der Nachfolger von Crazy Talk ist mittlerweile in der Version 4 angelangt und spricht nun auch mit After Effects. Aber was haben sich die beiden wohl zu sagen?

Tucki

Artikel von Andreas Feix

Oder: Wie beschäftigt man sich als VFXArtist in der Quarantäne? Die Antwort: Dinosaurier als Haustier und Nuke in der Minimalbesetzung ausreizen. Logisch, oder?

Völlig losgelöst

Artikel von Mirja Fürst

Eine animago-Einreichung ging uns nicht aus dem Kopf: Anomaly! Deswegen jetzt das Making-of des surrealen Island-Trips von Wildboar und Jacco Kliesch.

Houdini wird hyperaktiv

Artikel von Olaf Finkbeiner

Neue Tools – diesmal für Artists! Houdini entdeckt in Version 18.5 das „High Level Tool“-Konzept. Aber kann man da noch was runterbrechen?

Machs mir dreckig mit Marmoset 4

Artikel von Olaf Finkbeiner

Wir schauen mal wieder in die Werkzeugtasche – was ist neu im 3D-Multitool für Rendering, Texturing und Baking? Und was sind Smart Materials?

Autoretopo in 3ds Max

Artikel von Mike Kuhn

Ganz leise kommt im neuen Release ein Retopo-Workflow daher – Modifier-basiert, in drei Varianten für Scans, Sculpts und mehr. Wir schauen nach …

Und jetzt mal in Deckung gehen …

Artikel von Christoph Zaplet

Während Corona durch die Lande fegt, kann man als VFXler auf Remote umstellen. Aber wie? Ein Erfahrungsbericht jenseits von Marketing und Doomsday.

Laborunfall mit Unreal Niagara

Artikel von Cornel Hillmann

Das VFX-Partikelsystem Niagara ersetzt Cascade – aber was hat es mit den Meshes, Distance Fields und Niagara Events denn nun auf sich?