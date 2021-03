If Chins could Kill: Kieferknackendes Tutorial vom Love, Death & Robots-Rigger.

Das Team von Gnomon-Workshop zeigt euch: wie ihr einen ausladenden Kiefer riggt. Euer Instruktor Arturo Coso führt euch durch das 4 ½-stündige Tutorial – vorbei an Maya und Python. Arturo ist kein Unbekannter, er riggte sich bereits bei Love, Death & Robots durch die Pipeline.

Startet also direkt mit dem Gnomon Workshop durch, oder lasst euch den Kiefer im Video unten strecken.

Rigging The Jaw With Python in Maya By Arturo Coso