Fate: The Winx Saga

In diesen beiden VFX-Breakdowns zu Netflix Young-Adult-Serie Fate: The Winx Saga – basierend der Kinderserie The Winx Club – erhält Protagonistin Bloom ihre Flügel, flattert damit durch eine Parallelwelt namens Otherworld. Feen-Mythologie mal anders?

VFX Breakdown of Bloom’s Transformation



Creating VFX Magic at Alfea College