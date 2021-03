Corona Renderer 3-Showreel

Das neueste Showreel von Chaos Czech präsentiert die blickschönsten Arbeiten – erstellt in Cinema 4D und 3ds Max.

Eye Candy von…

Folgende VFX-Firmen liefern sehenswertes Bildmaterial im Dreiminüter unten: Impact 3D (Indien), Recent Spaces (Vereinigtes Königreich), Studio Miagui (Brasilien). Auch dabei: das Projekt What is CGI? Vom slowakischn Künstler Jakub Cech – entstanden in Zusammenarbeit mit der Architektin Amal Hanafi. Oder das Projekt Northern Wisps von Bartosz Domiczek. Erst klicken, dann gucken – dann nachmachen?

Corona Renderer 3-minute Showreel