Die Frisur hält, trotz Horden seelenfressender Dämonen. Was ist ihr Geheimrezept?

The Medium

Das VFX-Breakdown nimmt sich der Cinematic Platige aus dem Game The Medium an, zeigt, wie die Visual Effects mit Realaufnahmen kombiniert wurden. In der Gaming-Welt sorgt das Psycho-Horrorspiel des polnischen Entwicklers Bloober Team für Furore – das, dank seines neuartigen Dual-Reality-Gameplays. Der VFX-Breakdown unten sorgt für Schauwerte.

The Medium | VFX Breakdown | Platige