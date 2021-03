Actors in Cars getting Greenscreen’ed: Die Visual Effects zur Netflix-Serie.

The Serpent

Dieses Featurette wagt den VFX-Breakdown zur Netflix-Serie The Serpent.

In der Miniserie wird – basierend auf wahren Begebenheiten – die Lebensgeschichte des Charles Sobhraj skizziert; seines Zeichens Mörder, Dieb und Meister der Tarnung in Personalunion. Wem es der Retro-Charme der 70er angetan hat, oder sich an den thailändischen Drehorten sattsehen möchte, der ist bei The Serpent gut aufgehoben.

Vine FX – The Serpent – Before & Afters