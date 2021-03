Digital Humans

Die nächste FMX Spotlight-Show kündigt sich an – diesmal unter dem Titel Digital Humans. Geladen ist Vladimir Mastilovic, VP Digital Humans bei Epic Games. Zusammen mit Volker Helzle, Head of Research & Development am Animationsinstitut, wird Vladimr durch den MetaHuman Creator führen.

Termin

Die Online-Veranstaltung geht am Dienstag, den 23ten März, um 18 Uhr auf der FMX-Homepage los. Nach der Veranstaltung könnt ihr im Q&A live Fragen stellen.