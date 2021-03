Neue Funktionen in Marvelous Designer 10

Marvelous Designer ist schon seit Jahren der Platzhirsch, wenn es um das Modellieren mit Stoff geht. Dabei wird das gewünschte Objekt entweder ohne weitere Zusätze direkt modelliert (z.B. Kissen, Decken, Tücher, …) oder auf einem Avatar drapiert und geschneidert (Kleidung, Assets, Accessoires, …). In der Version 10 hat sich erneut viel getan:

Dynamische Faltenbürste

Im Sculpting-Bereich können Stoffe jetzt mit einer Bürste behandelt werden. Die realistisch anmutenden Falten, Knicke und Überlappungen verleihen dem 3D-Modell zusätzliche Authentizität.

Auto-Fitting

Über diese neue Funktion können Schnittmuster von einem Modell auf andere automatisch übertragen und angepasst werden.

Substance Integration

Materialdefinitionen von Adobe Substance können in die Stoff-Sammlung importiert oder gar direkt von Substance auf einen Stoff in der 2D-Ansicht von Marvelous Designer gedroppt werden.

Zusätzlich wurden noch weitere Funktionen verbessert. Zu den wichtigsten zählen

– Ergänzung vom Texture Repeat Typ Unified

– Tablet Pen / Pressure Unterstützung

– Metalness & Alpha Maps (PBR material)

Über Marvelous Designer

Marvelous Designer ist eine spezialisierte Software für alles rund um Stoff und Kleidung. Realistische Kleidung bzw. generell „genähte“ Objekte in einer 3D-Software zu modellieren, ist eine besondere Herausforderung für 3D Artists, die in dieser effizient mit spezialisierten Tools deutlich leichter gemeistert werden kann. Wie ein virtueller Schneider näht der Anwender einzelne 2D-Stoffteile im 3D-Raum zusammen. Über die realistische Simulationsfunktion lassen sich diese dann inklusive ihrer materiellen Eigenschaften direkt oder z.B. an einem Avatar oder einem importierten Character naturgetreu simulieren.

Nicht umsonst ist Marvelous Designer integraler Bestandteil in 3D-Workflow von z.B. EA, UBISOFT, Disney oder DIGIC PICTURES.

Marvelous Designer ist die Schwestersoftware zur Software CLO aus dem gleichen Hause, welche sich auf den Design- und Produktionsbereich der Bekleidungsindustrie zur Herstellung echter Kleidungsstücke spezialisiert hat, während Marvelous Designer sich hauptsächlich auf das 3D-Asset-Design in der Visual Entertainment-Branche konzentriert. Einige Funktionen in CLO und Marvelous Designer wurden je nach Zielgruppe unterschiedlich entwickelt.

Mehr Informationen zu den neuen Funktionen:

https://www.marvelousdesigner.com/learn/newfeature

Fallbeispiele aus der Industrie:

https://www.marvelousdesigner.com/discover/cases

Von Marvelous Designer ist eine 30-Tage-Testversion verfügbar. Infos dazu findet man auf der Homepage:

https://www.marvelousdesigner.com/