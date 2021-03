Modo 15 | Release

Modo 15

Foundry veröffentlicht Modo 15 – die neueste Version der Software für Modelling, Animation und Rendering.

Neue Features

Zu den Feature-Highlights gehören: ein grunderneuertes MeshFusion-Boolean-Modelling und ein runderneuerter Animationseditor. Kleinere Neuerungen sind: Tiefenschärfe-Support im Advanced Viewport, ein interaktiver Modus für den mPath-Renderer und Unterstützung für Python 3.

Weitere Infos

Durch die hübsch aufbereiteten, neuen Features der Version 15 lest ihr euch bei Foundry durch. Wer es technischer mag, der plündert die dazugehörigen Release-Notes. Im Video unten bekommt ihr eine grundlegende Einführung in die neue Feature-Palette. Auf dem Foundry-Learning-Channel warten weitere Clips zu den neuen Features – betreffs Modeling, Depth of Field oder Animation-Editor.

Modo 15.0 – Designing The Future