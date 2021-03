The Watch | VFX-Breakdown

Flugechsen – jetzt im Goldhamster-Format? Nur in Pratchetts Scheibenwelt-Kosmos!

The Watch

In der BBC-Serie The Watch – basierend auf Terry Pratchetts Scheibenwelt-Romanen – steckt eine Gruppe von Außenseitern die diversen Köpfe zusammen, um eine heranschwelende Katastrophe abzuwenden. Schauplatz der Serie ist Ankh-Morpork, die vielleicht wichtigste Stadt in Pratchetts Scheibenwelt-Universum. Im VFX-Breakdown unten wächst sich ein eingangs putziger Drache im Goldhamster-Format zum Innenstädte-plattmachenden Flammenfürsten aus. Vor Click auf Play bitte feuerabweisende Schutzweste überziehen!

The Watch: VFX creature breakdown