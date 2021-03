Multi-User-Angebot | Autodesk

Multi-User-Trade-In

Autodesk tut was für die Kundenfreundlichkeit: seit dem 25ten Februar dieses Jahres dürfen Autodesk-Kunden das Multi-User-Trade-In-Angebot wahrnehmen. Das gilt für alle ersten und weiteren Vertragsverlängerungen, die ihr – beginnend mit dem 7ten August 2020 – in Anspruch genommen habt – oder bis zum 7ten August 2023 in Anspruch nehmen werdet.

Weitere Infos

Im Video unten setzt euch Jeff Kinder, Autodesks Chief-Digital-Officer, auseinander, wie das Ganze konkret funktioniert. In der dazugehörigen Autodesk-News findet ihr das Angebot textlich aufbereitet.

Autodesk Extends 2:1 Multi-User Trade-In Eligibility to Future Renewals