UModeler Lite | Release

Feature-Tetraptychon: Level-Design, 3D-Modeling, VFX und Concept-Design – in einem Toolkit.

UModeler Lite

Triplygon veröffentlicht UModeler Lite – eine kostenlose Version des UModeler-Toolkits, mit dem ihr bearbeitet: Level Design, 3D-Modelling, VFX oder Concept Design in Unity.

Features

Zu den Funktionen von UModeler Lite gehören: eine skizzenbasierte Benutzeroberfläche und Komfortfunktionen dafür, wenn ihr Levels designt oder Modelle bearbeitet. Über 20 Kernfunktionen aus der UModeler-Vollversion sollen in UModeler Lite enthalten sein.

Verfügbarkeit

In Unitys Asset Store holt ihr euch das Toolkit. Mit dem Video unten blickt ihr klarer darauf, was UModeler Lite leisten kann.

Model your World in Unity with UModeler Lite