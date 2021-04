Erweitere deine Kreativ-Skills – sichere dir 20 % Rabatt auf ausgewählte Adobe-Tools

Kreativität für alle – Adobe verändert die Welt durch digitale Erlebnisse. Erzähle deine Geschichte mit den Kreativ-Tools von Adobe und lasse all deine Ideen Wirklichkeit werden. Hole dir bis zum 12. April Einzelanwendungen wie zum Beispiel Premiere Pro, After Effects und Audition mit 20 % Rabatt.

Überzeugende Videos mit Premiere Pro

Mit den leistungsfähigen Werkzeugen von Premiere Pro erstellst du atemberaubende Videos im Handumdrehen. Von Farbkorrekturen von grundlegender Ausbalancierung, Über- und Unterbelichtung bis hin zu Schattierungen, Highlights und Vignetten – mit Premiere Pro kannst du jeden Effekt umsetzen.

Komme dabei jetzt noch schneller ans Ziel: Mit den direkt in Premiere Pro integrierten Tools für Farbe, Titel und Audio kannst du viele Schritte direkt in einer App erledigen. Außerdem helfen Künstliche Intelligenz und Machine Learning – powered by Adobe Sensei – dabei, mühsame Aufgaben zu automatisieren. Auch regelmäßige Verbesserungen in der Performance beschleunigen den Workflow und schaffen mehr Zeit für das tatsächliche kreative Arbeiten.

Der Untertitel-Workflow in Premiere Pro wurde komplett überarbeitet und macht die Erstellung und Gestaltung von Untertiteln deutlich einfacher. Freue dich in diesem Jahr auch auf die automatische Spracherkennung „Speech-to-Text“, die deine Arbeit noch effizienter machen wird.

Es gibt nichts, was nicht mit After Effects visualisierbar ist

Filmtitel in Kinoqualität, Intros und Überblendungen – mit After Effects ist alles möglich. Setzte den Branchenstandard gezielt ein und entferne mit der Technologie „Inhaltsbasierte Füllung“ unerwünschte Elemente jetzt bis zu 25 Mal schneller aus einem Clip.

Mit neuen Tools für Design im 3D-Raum hebst du deine Projekte auf das nächste Level. Die Echtzeit-3D-Vorschau in After Effects bietet nun bei 3D-Designs ein sofortiges Feedback im Kompositions-Panel, um kreative Entscheidungen schneller treffen zu können und du mehr Zeit für das reine Design hast.

Erstklassiger Sound für jedes Projekt

Erstelle und mische Audio mit Audition, der Lösung für professionelles Sounddesign. Produziere Spitzen-Sounds mit nur wenigen Klicks mit deiner kompletten Audio-Workstation zum Erstellen, Mischen, Bearbeiten und Restaurieren.

Immer die passende App für deine Ideen

Hole dir jetzt ausgewählte Adobe Anwendungen wie Premiere Pro, After Effects, Audition und viele weitere zum Sparpreis. Top-Leistung zum Top-Preis! Schnell sein lohnt sich: das Angebot gilt nur bis zum 12. April.

Jetzt einsteigen!