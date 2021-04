Goleam Academy | Crowd Simulation

Goleam Academy

Zum zehnjährigen Geburtstag der Crowds-Simulation-Software Goleam Crowd wird veröffentlicht: die Golaem Academy. Goleam Crowd wurde zur Jahresmitte 2011 – vor bald einer vollen Dekade – in die Pipelines geworfen. Seitdem kommt die Software in Film, Fernsehen und Gaming zum Einsatz. Prominente Beispiele: Game of Thrones, Thor: Ragnarok, Zack Snyder’s Justice League oder League of Legends.

16 Trainingseinheiten

Während der insgesamt 16 Trainingseinheiten lernt ihr alles Notwendige, um ganze Fußballstadien zu füllen, ein innerstädtisches Prä-Covid-Getümmel zu inszenieren – oder die Schlacht um Helms Klamm nachzustellen.

Weitere Infos

Die Goleam Academy findet am 15ten und 16ten, respektive am 19ten und 20ten, April statt – immer um 18 Uhr deutscher Zeit. Alles Weitere erfahrt ihr auf der Goleam-Homepage.

Join the Golaem Academy