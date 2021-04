Emiliano Topete

In diesem Video zeigt euch Emiliano Topete, wie es seinem kleinen Team gelang, einen zwölfminütigen Piloten („Shu and the Resistance“) zu produzieren – mitten in der Ihr-wisst-schon-welcher-Pandemie. Topete wartet mit Tipps und Tricks dafür auf, wie ihr einen flotten Cinema 4D-Workflow einrichtet und eure Read-Giant-Plugins-Pipeline ölt – damit alles flutscht.

Emiliano Topete @ The 3D and Motion Design Show