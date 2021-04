Animation Production Days | Online-Event

Animation Production Days 2021

Das Konferenzprogramm der Animation Production Days 2021 lotet Perspektiven für die europäische Animationsbranche aus.

So weit, so vorhersagbar: Auch die Animation Production Days werden 2021 komplett online stattfinden. Inhaltlich wird es in diesem Jahr um die Fragen gehen, wie die Animationsbranche durch das vergangene Jahr gekommen ist. Auch wird thematisiert, welche Perspektiven und Potenziale sich für die Zeit nach Corona abzeichnen.

1ster Konferenzteil

Der erste Konferenzteil namens Enable! Case Studies und Market Trends, moderiert von Prof. Lilian Klages, wird am Donnerstag, den 6ten Mai ab 15 Uhr aus dem Studio der FMX in Ludwigsburg gestreamt.

Mit der Case Study „Ainbo – Spirit of the Amazon“ wird Edward Noeltner von der Cinema Management Group einen Blick auf Animationsmarkt Lateinamerikas werfen und am Beispiel der peruanisch-niederländischen Koproduktion „Ainbo“ Perspektiven für europäisch-lateinamerikanische Kooperationen aufzeigen.

Bei der zweiten Case-Study geht es ans transmediale Storytelling, wenn ein Team aus Studis der Filmakademie Baden-Württemberg Cyberpunk-Projekt „Neoshin“ präsentiert.

2ter Konferenzteil

Der zweite Konferenzteil, die Content Briefing Session, wird am 7ten Mai von 11:30 bis 13 Uhr aus dem Studio des Internationalen Trickfilm-Festivals in Stuttgart gestreamt.

Christophe Erbès wird vier VertreterInnen großer Streaming-Plattformen zum Programmbedarf im Bereich Animation interviewen. Mit dabei: Janine Weigold (Netflix), Patricia Hidalgo (BBC), Orion Ross (The Walt Disney Company) und Jens Ripke (ZDF).

Weitere Infos

Die Konferenz wird im Online-Pro-Bereich des Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart zu sehen sein, respektive der erste Konferenzteil auch im Rahmen des FMX-Online-Programms. Eine Übersicht zu den ausgewählten Projekten findet ihr auf der Webseite der Animation Production Days. Genauso wie eine Übersicht zu den teilnehmenden Firmen.