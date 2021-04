Flame | Updates

Flame – Workflow-Updates

Autodesk brennt für Flame – und dazugehörige Updates. Jetzt kommt die verbesserte Farbkorrektur über FX, und Editorial mit leistungsstarken ML-Features und überarbeiteter Unterstützung für Remote-Review-Sessions.

Übersicht

Mit mehr als 40 Punkten in Sachen benutzerorientierter Verbesserungen für Flame punktet Autodesk bei seinen Usern. Einer der Hauptpunkte betrifft Machine Learning, die mit diesem Update zentral in Flame Toolset verankert wurden, und damit auch in die Camera-Tracking-Funktion der Software. In Minutenschnelle sollen vermittels der neuen Camera-Tracking-Funktion automatische Camera Solves und 3D-Geomtery-Outputs ausgespielt werden.

Weitere Punkte sind das robustere Finishing-Toolset für die Farbkorrektur über FX und Editorial, und das Network Device Interface (NDI), womit Video-Preview-Streaming das Arbeiten aus der Ferne erleichtert.

Die Updates

Kamera-Tracking: Das zeitaufwändige, händische Tracken von unliebsamen Objects einer Scene – wie Personen, Fahrzeugen, Wasseroberflächen oder Kamera-affinen Hauskatzen – entfällt, denn diese werden jetzt automatisch erkannt. Damit ist das manuelle Masking von beweglichen Objekten passé – genauso wie stundenlange Klick-Orgien.

Finishing Toolset: Ein neuer Look Up Table-Loader macht es möglich, externe, dateibasierte LUTs oder Color Transforms aus vielen Dateiformaten (darunter: .3dl, .cube, .ctf, .ccc) direkt in die Action- und Image-Toolsets zu importieren. Dabei kann der gewünschte Look auf das gesamte Bild oder Teile davon gezogen werden. Funktional wurden erweitert: der GMask Tracer, der jetzt mit einer erweiterten Unterstützung für haptisch steuerbare Control-Panels für Coloring-Artists ausgestattet (etwa: Arc, Element, Wave 2, Ripple oder Element-Vs). Zudem ist die Kompatibilität mit Blackmagic RAWs gegeben.

Network Device Interface: Damit können Autodesk-Nutzer ab sofort hochauflösende Videos mit ihren KollegInnen teilen. Egal, ob über eine geschlossenes Netzwerk, oder übers Internet. Dazu benötigt wird ausschließlich eine NewTek NDI-Software eurer Wahl. Das neue Feature harmoniert mit Webcasting-Software wie Obs Studio and Streamingdiensten wie YouTube Live, Facebook Live oder Twitch.

Weitere Infos

Mehr Informationen zum neuesten Flame-Update besorgt ihr euch auf Autodesks Homepage. Oder ihr merkt euch Mittwoch, den 28ten April vor, denn dann findet das Webinar „Catch Up with Flame“ statt, zusammen mit Product Manager Will Harris und VFX-Supervisor Bilali Mack.